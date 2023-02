Usa, gol pazzesco: il video dello scorpione diventa virale

ROMA - Un colpo reso celebre da René Higuita, il leggendario portiere colombiano che lo sfoggiò in un'amichevole tra la propria nazionale e l'Inghilterra, respingendo con un tacco volante il pallonetto di Redknapp. Un colpo di coda, o come è più celebre, il colpo dello scorpione: così come l'animaletto velenoso colpisce le proprie vittime in maniera infida con la coda, il colpo calcistico stende gli avversari in maniera imprevista. A rinverdire i fasti del colpo, Kamren Haderlie, che su cross di Daveed Umoren che con la maglia della squadra liceale del Liberty Soccer, negli Stati Uniti, ha firmato il 2-0 della propria squadra contro il Valley Vista con un splendido colpo dello scorpione: il video che immortala l'acrobazia è divenuto presto virale.