Terremoto in Turchia, così la Figc ha deciso di commemorare le vittime

ROMA - Il calcio italiano non resta indifferente alla tragedia che sta vivendo la Turchia dopo il terribile terremoto che ne ha devastato una parte del territorio causando migliaia di morti, dispersi e sfollati. E se gli italiani protagonisti del campionato turco si sono mobilitati scendendo in campo nelle operazioni di raccolta degli aiuti umanitari, da quelli di nascita come Zaniolo e Pirlo a quelli 'acquisiti' come Mertens e Icardi, dagli stadi italiani arriverà un messaggio di vicinanza e solidarietà.