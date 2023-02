Casillas e quella frase a Piqué che dice tutto: “Devi vergognarti”

MADRID (SPAGNA) - Gerard Piqué e Iker Casillas sono stati i protagonisti di un battibecco andato in scena nella serata di venerdì nell'anteprima della sesta giornata della Kings League. Gli ex calciatori di Real Madrid e Barcellona si sono infatti punzecchiati su controverse decisioni arbitrali che hanno deciso match del passato.

Piqué attacca il Real Madrid

La discussione tra i due, che alimenta la diatriba Madrid-Barcellona, nasce quando Gerard Piqué ricorda César Muñiz Fernández, ex arbitro spagnolo della Liga. L'ex giocatore dei 'Blaugrana' e attuale presidente della Kings League ha ricordato un rigore che all'epoca era stato assegnato ai 'Blancos' durante un Elche-Real Madrid della stagione 2012/13. Piqué ricorda infatti il rigore fischiato sul difensore portoghese Pepe che ha poi portato al gol, decisivo, del connazionale Cristiano Ronaldo. "Questo è uno degli episodi più famosi e storici, una delle vergogne del Madrid, una di queste", sentenzia Piqué. Una netta presa di posizione che ha però scatenato l'immediata reazione di Casillas.

Casillas: "Piqué, ricordati..."

Poco prima che Casillas esternasse il proprio pensiero Piqué aveva cercato di buttare acqua sul fuoco così: "Non voglio entrare in questa faccenda", riferendosi anche all'autocandidatura di Muñiz Fernández che si è offerto per arbitrare le partite della Kings League. Un tentativo di stemperare l'evidente tensione andato a vuoto: "Vergognati contro il Chelsea", ha risposto Casillas, ricordando quel famoso e controverso arbitraggio del norvegese Tom Ovrebo a Stamford Bridge nelle semifinali di Champions League, stagione 2008/2009 contro i 'Blues'.