Zaccheroni è vigile e cosciente in rianimazione

In prognosi riservata, perché le condizioni sono serie, anche se Alberto Zaccheroni è comunque vigile e cosciente. Il tecnico di Meldola, che compirà settant'anni il prossimo 1° aprile, è ricoverato da venerdì sera nel reparto di rianimazione per il forte trauma cranico riportato, nel tardo pomeriggio, a seguito di una caduta all'interno della sua casa che si affaccia su piazza Comandini a Cesenatico . Ha battuto violentemente la testa a terra ai piedi di una scala , in circostanze da chiarire e che sarebbe avvenuta da un paio di metri d'altezza (ha perso l'equilibrio accidentalmente o per un improvviso malore?). È stato subito sottoposto a esami radio e tomografici che hanno rivelato una situazione da tenere attentamente sotto osserv azione. L'allenatore che ha vinto lo scudetto alla guida del Milan nella stagione 1998-1999 è stato portato in ospedale, soccorso dai sanitari del 118 avvertiti dai familiari che, dalla moglie Franca a Lara, la compagna del figlio Luca, si trovavano in casa al momento della caduta.