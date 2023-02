Clamorosa rissa tra calciatori russi e ucraini: ecco cosa è successo

MOSCA (Russia) - Il calcio non scherma la guerra. E il conflitto tra Russia e Ucraina si riflette anche lontano dai territori di guerra. La scorsa notte è scoppiata una rissa tra calciatori della squadra russa Shinnik e di quella ucraina Minai in un hotel di Antalya - in Turchia - dove le due squadre erano in ritiro per svolgere un periodo di preparazione. La notizia - riportata dal canale russo Rbk - è stata confermata dal management dell’albergo Royal Seginus, hotel dove è avvenuto l’episodio.

L’episodio scatenante

In un primo momento il personale dell'hotel era riuscito a calmare gli animi dopo che giocatori delle due squadre erano venuti in contatto. Successivamente, un gruppo di calciatori ucraini si è trovato in ascensore con un giocatore della squadra russa e lo hanno picchiato. Ma quando le porte dell’ascensore si sono aperte, i calciatori ucraini si sono trovati davanti diversi calciatori russi, ed è scoppiata una rissa. Secondo il canale Telegram Mutko Protyev, un calciatore russo, Ilya Gruznov, ha subito la frattura di una costola e un altro, Dmitry Samoilov, di un dito. Il direttore generale dello Shinnik, Serghei Kulakov, ha detto a Ria Novosti che il club russo non riesce a capire come le due squadre possano essere state alloggiate nello stesso albergo. "Avevamo prenotato fin dallo scorso novembre - ha sottolineato - e volevamo che non ci fossero calciatori ucraini per evitare conflitti. Capisco gli affari, i soldi e tutto il resto, ma la sicurezza deve venire prima”.