Ronaldo nella bufera: urla in campo contro l'arbitro, un gesto fa infuriare i tifosi

Ronaldo vince da protagonista, ma non è contento. Due assist per il portoghese nella partita vinta per 2-1 dal suo Al-Nassr contro l'Al-Taawon. Tre punti fondamentali per i gialloblù che raggiungono in testa alla classifica l'Al Ittihad e l'Al-Shabab (con una partita in più). Una partita dal peso specifico importante che ha fatto sfogare Ronaldo contro l'arbitro per un rigore non concesso sul finale del primo tempo. La sua reazione nel giro di poche ore è diventata virale.