Calcio in lutto: morto Ilario Castagner, aveva 82 anni

PERUGIA - Lutto nel mondo del calcio per la morte a 82 anni di Ilario Castagner . A dare l'annuncio della scomparsa dell'ex tecnico di Perugia, Lazio, Milan e Inter è stato il figlio Federico : "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà...", il messaggio pubblicato sui social proprio nel giorno nel derby tra il 'suo' Grifo (di cui è stato anche calciatore) e la Ternana .

Il 'Perugia dei Miracoli'

Nato a Vittorio Veneto il 18 febbraio del 1940, alla guida del 'Perugia dei Miracoli' sorprese l'Italia chiudendo il campionato di Serie A 1978/79 al secondo posto (dietro al Milan) e senza sconfitte. Tra i talenti valorizzati in Umbria gli indimenticati Renato Curi e Pierluigi Frosio, ma anche Paolo Sollier, Salvatore Bagni e Walter Novellino. Dopo l'esperienza di Perugia seguirono quelle sulle panchine di Lazio, Milan, Inter, Ascoli, Pescara e Pisa prima del ritorno in biancorosso a fine carriera. Andrea Romizi intanto, sindaco di Perugia, lo ricorda così: "Oggi è un giorno triste per lo sport. Ed è un giorno molto triste per la nostra città. Con Ilario Castagner se ne va una leggenda del calcio italiano" dice il primo cittadino che sottolina poi come "il vuoto umano è ancora più grande. Ilario Castagner era una persona rara, un gentiluomo d'altri tempi, un uomo dal cuore d'oro, amato da tifosi e calciatori. Un professionista che incarnava valori che nel calcio di oggi sono sempre più rari e il cui nome resterà per sempre indissolubilmente legato a Perugia e al Perugia. Rivolgo alla famiglia di Ilario un pensiero di vicinanza e affetto".

Il cordoglio dei 'suoi' club

Anche la Lazio esprime suoi suoi profili social "profondo cordoglio per la scomparsa di Ilario Castagner e si unisce al dolore della famiglia". Castagner fu allenatore biancoceleste per due stagioni agli inizi degli anni '80: "Una figura cara agli appassionati di calcio - ricorda il club capitolino -, unanimemente associata a un modo serio, professionale e pacato di vivere lo sport". Questo invece il messaggio postato dall'Inter, che "abbraccia la famiglia di Ilario Castagner e si unisce al dolore di tutto il mondo del calcio italiano".