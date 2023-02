Jankto torna in campo per la prima volta dopo il coming out: cosa gli hanno detto i compagni

PRAGA (Repubblica Ceca) - Quella di domenica scorsa non è stata una partita qualsiasi quella dello stadio epet Arena di Praga. Di fronte i padroni di casa dello Sparta Praga contro l’FK Jablonec. E’ stata una sfida in cui Jakub Jankto ha capito di aver vinto i pregiudizi delle persone dopo il suo coming out della scorsa settimana. I tifosi hanno applaudito e incoraggiato l’ex giocatore della Sampdoria, che a fine partita ha postato un messaggio sul proprio profilo social rivolto ai propri tifosi. “Fai ciò che ami, fallo con tutto il cuore. Grazie Spartani!”

Le parole del compagno di squadra

Al termine della partita, in sala stampa anche uno dei protagonisti del successo dello Sparta Praga ha espresso il proprio pensiero. "Sono felice per Jankto - ha sottolineato il centravanti Jan Kuchta - i nostri tifosi hanno accettato hanno accettato il suo coming out, non deve essere stato facile per lui. Siamo una squadra, noi compagni lo abbiamo sostenuto: non vedo alcun problema”.