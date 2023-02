Mbappé e il retroscena sulla battuta sul Milan: ecco a chi l'ha fatta e perché

ROMA - "Se vengo in Italia è solo per il Milan". Dichiarazioni che già di loro potrebbero infiammare radiomercato: figuriamoci se a pronunciare queste parole è Kylian Mbappé. L'asso francese lo ha detto durante la serata del Fifa The Best Award di ieri, rispondendo a un tifoso che gli aveva chiesto di un possibile trasferimento in Italia. Inevitabile che le parole abbiano suscitato clamore soprattutto nella Milano rossonera, ma il retroscena rivela meglio le intenzioni dell'attaccante del Psg: la battuta era infatti rivolta ad Andrea Butti, Head of competitions della Lega di serie a, che Mbappé conosce bene. Butti è stato a lungo nell'Inter: era il team manager dei nerazzurri nell'era Mourinho. Insomma, più che una preferenza, sembra una vera e propria frecciatina, ovviamente scherzosa, nei confronti di un tifoso, con la "minaccia" di accasarsi con gli eterni rivali...