Benzema furioso per la vittoria di Messi ai Fifa Best: pubblica le prove, Leo reagisce così

Lionel Messi è stato nominato miglior giocatore dell'anno al Fifa Best Player e le sue prestazioni non sono ovviamente passate inosservate ai più grandi rivali del calcio. Uno di questi è Karim Benzema: il vincitore del Pallone d'oro 2022 non ha infatti digerito il premio assegnato alla 'Pulce' e ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui elenca tutti i suoi successi dello scorso anno, non capendo come avesse potuto perdere il trofeo della Fifa.

Benzema al veleno: "Bugiardo"

L'attaccante francese ha poi rincarato la dose pubblicando un altro post controverso: un video in cui si sente enunciare la parola "bugiardo". Il tutto accompagnato dalla parola "buonanotte". Benzema è infatti arrivato secondo nella classifica del Fifa Best Player nonostante stia disputando, anche quest'anno, una stagione di altissimo livello.

La replica di Messi

La replica di Leo Messi non si è fatta attendere: la 'Pulce' ha infatti postato a sua volta due foto diventate storia: la stella del Psg ha infatti ripubblicato le immagini di lui che alza al cielo il Mondiale conquistato in Qatar, convinto che il trionfo al Mondiale abbia contribuito in modo decisivo alla conquista del premio assegnato dalla Fifa. Ma non è tutto: per il Fifa Best Player, Messi ha votato Neymar al primo posto. Al secondo posto Kylian Mbappe e, in terza posizione, proprio Karim Benzema che lo ha sconfitto nella lotta per l'ultima edizione del Pallone d'oro.