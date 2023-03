Diamanti e Papu Gomez, botta e risposta social: la simpatica gag

Le due ex conoscenze della Serie A Alessandro Diamanti e Alejandro Gomez in arte "Papu" hanno dato spettacolo sui social. In un intervista rilasciata, il toscano aveva affermato: "I miei allenatori mi dicevano: sei l'unica mezza punta che picchia come un mediano", non ha tardato ad arrivare la risposta dell'amico argentino che ha ripubblicato nelle sue storie Instagram le parole del calciatore affermando "Lo So" . L'italiano ha ribattuto mandando "un cuore" al suo amico.