La ciliegina sulla torta del Bari di Mignani

Se il Frosinone fa notizia solo quando perde - ma è inutile illudersi che ci ricaschi: servite subito due vittorie dopo il ko contro il Parma - è la bagarre che si sta intensificando alle spalle della capolista padrona della B a diventare sempre più avvincente e intrigante. Con il Bari protagonista e ambizioso. La ciliegina sulla torta (per il 44º compleanno del presidente Luigi De Laurentiis, auguri!) la mette Mignani, sbancando l’Ascoli e issando i Galletti al secondo posto in classifica, in attesa del Genoa che incrocia il Cosenza in un testacoda non scontato nel posticipo di questa sera. La terza vittoria di fila, la quarta nelle ultime cinque gare, conferma che i pugliesi fanno sul serio e non hanno nessuna intenzione di accontentarsi. Né tantomeno di fare calcoli indotti dalle norme sulla multiproprietà che vietano all’attuale proprietà di mantenere la guida della società biancorossa restando, contemporaneamente, al comando del Napoli. Se ne accorge anche Breda che, con l’uomo in meno, lotta sino alla fine per strappare almeno un pari e non interrompere la serie positiva da quando è alla guida dei marchigiani durante la quale non aveva incassato neppure un gol. Ma non c’è nulla da fare. Questo Bari, solido e organizzato, ha in testa solo la A e non è condizionabile da proiezioni future, tutte, tra l’altro, da scrivere e verificare nonostante tanti scettici permanenti sull’esito del campionato. E con un cecchino come Cheddira (15ª rete stagionale) l’obiettivo non è una chimera o un sogno impossibile. Lo dimostra, più di ogni altra cosa, la mentalità che il tecnico ligure, mai fuori le righe e sempre con i piedi saldamente piantati per terra, è riuscito a inculcare in una squadra arricchita sul mercato e padrona della scena. Quel solo e unico punto in meno rispetto al Bari indimenticabile di Antonio Conte certifica questa analisi. Mentre la sfida con il Frosinone dell’ex Fabio Grosso in programma nel prossimo turno all’Astronave arriva al momento giusto per un crash test verità.