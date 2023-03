Tra Deschamps e Benzema volano stracci. L'attaccante: "Didier un bugiardo"

ROMA - Lunga intervista del Ct della Francia, Didier Deschamps , alle colonne di Le Parisien. Tra i tanti argomenti, dall'addio di Le Graet al rinnovo nel ruolo di selezionatore, il nodo più spinoso è arrivato su Benzema e il forfait di quest'ultimo al Mondiale . Deschamps , alla domanda se l'attaccante avrebbe potuto qualche giorno in più per avere una diagnosi più precisa, ha ricostruito la vicenda: "La verità è una e Karim lo sa. E' arrivato il 14 novembre dopo un periodo di semi inattività con il Real, ha seguito un programma personalizzato, non ero certo di poterlo far iniziare con l'Australia. Quando si è infortunato ha fatto la risonanza inviando i risultati anche al suo medico a Madrid che ha dato la sua opinione. E' tornato in albergo dopo la mezzanotte, l'ho incontrato in stanza con il dottore che era venuto a darmi il risultato della risonanza. Karim era sconvolto, il Mondiale significava tanto, mi ha detto che è morto. Nell'ipotesi migliore, non poteva tornare ad allenarsi prima del 10 dicembre. Sui social ha espresso il disappunto per dover partire, ma che andava fatto per il bene della squadra".

La partenza improvvisa

A quel punto, afferma Deschamps, "gli ho detto che non c'era fretta, organizza il ritorno col team manager. Quando mi sveglio, mi accorgo che è partito, è una sua decisione. Ha fatto un'amichevole col Real? Non c'è paragone con l'intensità di una semifinale di un Mondiale. Lo stesso Karim mi ha detto che non sarebbe stato pronto". Infine, nessuna frizione tra Benzema e il gruppo: "Nessuno è stato contento della sua partenza e Karim lo sa, non so chi diffonda queste voci. I sorrisi ci sono stati non perché sia partito, ma perchè la squadra vinceva". Ultimo capitolo, la decisione di Benzema di chiudere la carriera in nazionale: "Dopo il rinnovo del mio contratto l'ho chiamato per conoscere la sua disponibiilità per le prossime convocazioni. Ha confermato la decisione di chiudere la carriera internazionale, non chiedetemi le motivazioni, spetta a lui comunincarle o meno".

La replica di Benzema: "Bugiardo"

A questo punto non si è fatta attendere la replica di Benzema, tramite i propri canali social: "Ma che audace", si legge sotto la citazione della ricostruzione di Deschamps relativa alla sua partenza improvvisa, aggiungendo il volto di un clown. Stessa emoji che compare in un video condiviso sempre da Benzema nel quale la star dei social media francesi Ritchie ripete “Bugiardo! Sì, bugiardo. Tu menti! Un grande bugiardo...": il video è ovviamente slegato alla situazione Benzema-Deschamps, ma il riferimento dell'attaccante è chiaro: se non bastasse l'immagine del clown, di certo le parole che accompagnano il video "caro Didier, buona notte", tolgono ogni dubbio.