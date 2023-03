Mondiali 2026, formato maxi: aumentano partecipanti e incassi

Come anticipato dal New York Times, il Consiglio Direttivo della Fifa ha approvato il nuovo format in vista dei Mondiali del 2026, che si disputeranno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Un formato maxi, per maxi guadagni: si passerà da 32 a 48 squadre, per 104 partite complessive, 40 in più rispetto all'ultima edizione in Qatar. Uno show extralarge, che dovrebbe fruttare 11 miliardi di dollari di entrate.