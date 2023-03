ROMA - Gift Orban entra nella storia del calcio europeo: l'attaccante del Gent segna 3 gol in Conference League in poco meno di 3 minuti e diventa il primo giocatore a segnare la tripletta più veloce nelle competizioni Uefa per club. Il nigeriano 'risponde' così all'incredibile serata di Erling Haaland, autore di 5 reti nella sfida tra il suo Manchester City e Lipsia. Ma quali sono i giocatori che hanno segnato le triplette più veloci in Champions ed Europa League? Scopriamoli insieme.