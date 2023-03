Milan, daspo a sei ultras per furti e disordini in un autogrill

TRIESTE - Il 25 ottobre scorso sei ultras del Milan hanno provocato disordini all'autogrill di Duino Sud durante il viaggio verso la Croazia per assistere alla partita di Champions League Dinamo Zagabria-Milan . Centinaia di tifosi rossoneri, scesi da una decina di pullman, "si sono riversati all'interno dell'esercizio, creando un improvviso assembramento e generando un generale stato di confusione e trambusto", come riferisce la Questura di Trieste . Sei ultras milanisti hanno sottratto merce dagli scaffali per un valore di quasi 2mila euro. "Approfittando del contesto, diversi ultras hanno sottratto i prodotti esposti sugli scaffali, consumato generi alimentari sul posto, nonché occultato della merce sotto i giubbotti. Alle richieste di saldare il conto rivolte dagli addetti alla vendita, i tifosi, esercitando una prevaricazione nei confronti del personale di servizio, hanno reagito con insulti e improperi, oltrepassando le casse senza pagare il corrispettivo di quanto asportato".

Daspo a sei ultras rossoneri

Per i fatti accaduti lo scorso 25 ottobre, il questore di Trieste ha adottato il provvedimento del Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di sei ultras milanisti, che non potranno dunque "avere accesso ai luoghi, in Italia e all'estero, dove si svolgono competizioni professionistiche di calcio e pallacanestro per la durata da uno a tre anni". Il Daspo è stato esteso anche alle aree ferroviarie e autostradali, autogrill e scali aerei interessati dal transito di chi partecipa o assiste alle competizioni sportive.