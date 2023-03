Ancelotti ct del Brasile? La risposta di Ederson è sorprendente

BRASILE - La nazionale brasiliana convive da mesi con i rumors che vorrebbero Carlo Ancelotti prossimo ct dei verdeoro. Le smentire di rito delle federazione non hanno placato le continue voci intorno all'attuale allenatore del Real Madrid. La Selecao, in vista dell'amichevole di sabato contro il Marocco, sarà guidata ad interim da Ramon Menezes, ct del Brasile Under 20, dopo i sei anni e mezzo di regno di Tite. Intanto arrivano anche le dichiarazioni di Ederson, portiere del Manchester City, che in conferenza stampa dal ritiro della nazionale ha aperto le porte ad Ancelotti.