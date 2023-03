Bojan in lacrime dà l'addio al calcio: "È il momento, farò altro"

Bojan Krkic, ex Barcellona, Roma, Milan e Ajax tra le altre, si ritira all'età di 32 anni. L'annuncio lo dà in lacrime nelle strutture del Barça insieme al presidente Laporta e davanti ad alcuni ex compagni, come Piqué: "All'età di 8, 9 anni sono entrato in questo club, che è la mia famiglia, e a 32 anni e dopo tante esperienze voglio annunciare che ho finito. Sono grato per tutto quello che ho vissuto. Devo essere sincero e penso che sia giunto il mio momento, ho deciso di porre fine a questa fase", ha esordito lo spagnolo nella cerimonia d'addio.