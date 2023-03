"Euro 2024 senza Bielorussia: l'Uefa valuta l'esclusione"

La Bielorussia potrebbe non partecipare al prossimo Europeo 2024, che si disputerà in Germania, perché esclusa dall'Uefa. È un'indiscrezione della tv tedesca ARD secondo la quale la Bielorussia, così come accaduto già per la Russia, potrebbe essere tagliata dalle competizioni Uefa a partire da quella del 2024. La notizia arriva alla vigilia del debutto dei bielorussi contro la Svizzera nel girone I. Il prossimo 4 aprile il Comitato Esecutivo dovrebbe affrontare la questione, secondo quanto avrebbe scritto lo stesso presidente Aleksander Ceferin in una lettera inviata al parlamento europeo.