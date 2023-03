La Germania va: bene Ferrieri Caputi

MAGONZA (Germania) - A Magonza, la prima doppietta di Füllkrug (12’ e 33’ pt) ha regalato alla Germania contro il Peru, assai modesto, una serata felice (2-0) nella prima uscita dopo il flop in Qatar. Tuttavia, per Flick è soddisfacente solo il risultato, dal momento che la costante supremazia tedesca è stata piuttosto avara in fase realizzativa, nonostante l’esperimento delle due punte Füllkrug e Werner. Ben diversa si preannuncia la partita di martedi prossimo contro il Belgio di Lukaku e Tedesco. Rispetto all’ultima partita del Mondiale erano solo due i “superstiti” nella Germania: Kimmich e Raum. Flick ha convocato molte seconde linee. Ha debuttato dall’inizio il difensore Wolf (Borussia Dortmund). Dopo l’intervallo sono subentrati Goretzka, Götze e Gnabry (traversa al 60‘) per Can, Wirtz e Werner. Il peruviano cagliaritano Lapadula entrato al 1’ del secondo tempo non ha mutato l’inerzia della gara. Nel finale hanno esordito anche Schade e Berisha per Havertz e Füllkrug.