Cristiano Ronaldo, imbarazzante simulazione col Lussemburgo: poi se la ride...

ROMA - Minuto numero 57 di Lussemburgo-Portogallo: sul 4-0 a favore degli ospiti (terminerà 6-0), Cristiano Ronaldo (già autore di una doppietta) si invola verso l'area avversaria. Ad affrontarlo c'è il difensore Maxime Chanot, il portoghese lo supera con un tunnel, ma subito dopo, resosi conto di essersi allungato troppo il pallone, Cristiano Ronaldo si è immediatamente e letteralmente gettato al suolo, simulando un contatto con Chanot che non c'è mai stato: evidente il movimento del difensore che praticamente si scansa per evitare che CR7 gli impatti sul corpo. A quel punto il direttore di gara, l'arbitro romeno Petrescu, posizionato a pochi passi dalla scena, non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino giallo per simulazione all'indirizzo del portoghese che peraltro avrebbe guadagnato al massimo una punizione dal limite, visto che il tutto è palesemente accaduto all'esterno dell'area di rigore. Subito dopo la sanzione, Cristiano Ronaldo si lascia andare a una risata, quasi a schernire la decisione, in verità ineccepibile, del direttore di gara.