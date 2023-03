Francia di misura in Irlanda e sola in vetta, Vlahovic spinge la Serbia

ROMA - Secondo successo in due gare per la Francia , che dopo il poker rifilato in casa all'Olanda va a vincere anche in Irlanda (0-1) e resta prima a punteggio pieno nel Gruppo B di qualificazione a Euro 2024 . Tre i milanisti nell'undici iniziale scelto da Deschamps con Maignan tra i pali, Theo Hernandez a sinistra e Giroud (rimasto in campo per oltre un'ora) nel tridente d'attacco guidato da capitan Mbappé , mentre lo juventino Rabiot (uscito all'81') è al momento intoccabile a centrocampo (panchina per l'ex romanista Veretout). I vicecampioni del mondo provano subito a fare la gara ma i padroni di casa chiudono ogni spazio , con il primo tempo che va così in archivio senza reti. Il ct dei 'Bleus' non si spaventa e nella ripresa riparte con gli stessi undici, premiato dal destro di Pavard che al 50' sblocca il match da fuori area. L'acuto del terzino del Bayern Monaco scompagina i piani tattici degli irlandesi, ora costretti ad attaccare una Francia che gestisce però senza troppi affanni il vantaggio minimo fino al 90', quando serve una prodezza di Maignan per negare il pari a Collins (a colpo sicuro la sua girata di testa) e a blindare così la vetta del girone.

Irlanda-Francia 0-1: statistiche e tabellino

Primi punti per l'Olanda

A -3 dalla Francia resta l'Olanda, che a Rotterdam sbriga la pratica Gibilterra cogliendo i primi punti. Con il romanista Wijnaldum (poi uscito all'intervallo), l'ex juventino De Ligt (chiamato a sostituire il neo papà De Vrij) e l'interista Dumfries tra i titolari, la nazionale di Ronald Koeman impiega 23' per sbloccare la gara: a pensarci è il 'solito' Depay, che insacca di testa (su cross di Dumfries) approfittando di un'uscita a vuoto del portiere ospite. Il più sembra fatto ma al riposo il vantaggio è ancora minimo per gli 'Orange', che a inizio ripresa però accelerano e raddoppiano con Aké (50'), ancora di testa e su un altro cross di Dumfries. E a spegnere le speranze ospiti già ridotte al lumicino arriva un minuto dopo l'espulsione di Walker, con Aké che all'82' (complice una deviazione) trova la doppietta e fissa il risultato sul definitivo 3-0.

Olanda-Gibilterra 3-0: statistiche e tabellino

Polonia ok, cechi sempre in vetta

Nel Gruppo E successo di misura per la Polonia a Varsavia contro l'Albania. Lo juventino Szczesny, il romanista Zalewski, il torinista Linetty e il napoletano Zielinski sono gli 'italiani' titolari tra i padroni di casa capitanati da Lewandowski (in panchina il bolognese Skorupski, lo spezzino Dragowski e Piatek della Salernitana), mentre tra gli ospiti ci sono l'ex laziale Strakosha tra i pali (preferito al torinista Berisha e a Kastrati del Cittadella), l'attuale biancoceleste Hysaj e il romanista Kumbulla in difesa e l'interista Asslani in mezzo al campo (sostituito nel finale da Bajrami del Sassuolo). Il match è equilibrato e a deciderlo è una conclusione di Swiderski prima del riposo (41'), che consente alla Polonia di muovere la classifica mentre l'Albania (che era all'esordio dopo aver riposato) resta ferma al palo. In vetta al girone resta comunque la Repubblica Ceca (titolare Barak della Fiorentina), che con lo 0-0 in Moldavia sale a quota 4.

Polonia-Albania 1-0: statistiche e tabellino

Moldavia-Repubblica Ceca 0-0: statistiche e tabellino

'Manita' Svezia senza Ibra, Austria di rimonta

A Stoccolma successo e primi punti nel Gruppo F per la Svezia orfana di Ibrahimovic (tribuna precauzionale per il milanista dopo un fastidio avvertito in allenamento). C'è l'ex juventino Kulusevski in campo per sfidare l'Azerbaigian del tecnico italiano Gianni De Biasi che regge fino al 38', quando Forsberg va in percussione in area e porta avanti i padroni di casa con una zampata di destro. A mandare definitivamente ko gli azeri poi è l'autorete di Mustafazada al 65', con la Svezia che poi dilaga con Gyokeres (79') e i nuovi entrati Karlsson (88') ed Elanga (89') per chiudere così sul 5-0. Vittoria in rimonta sull'Estonia invece per l'Austria che, orfana di Arnautovic, schiera invece titolare l'altro bolognese Posch in difesa al fianco di Daniliuc del Toro, mentre tra gli ospiti parte in panchina Tunjov della Spal (poi dentro nel recupero). Ottimo il primo tempo degli estoni, che dopo il rigore sbagliato dall'austriaco Gregoritsch in avvio (17') 'gelano' la Raiffeisen Arena di Linz al 25' con la rete siglata da Sappinen. Nella ripresa però Kainz pareggia (in tap-in al 68' dopo un tiro di Posch) e poi lo stesso Gregoritsch si fa perdonare l'errore dal dischetto firmando la rete del sorpasso (88'), che consente all'Austria di imporsi per 2-1 e prendersi la vetta del girone a punteggio pieno con 6 punti, a +3 sul Belgio oggi a riposo.

Svezia-Azerbaigian 5-0: statistiche e tabellino

Austria-Estonia 2-1: statistiche e tabellino

Vlahovic bum-bum, tris Ungheria

Nel Gruppo G seconda vittoria in due gare per la Serbia, trascinata da Vlahovic a cui basta un tempo per stendere a domicilio il Montenegro del laziale Marusic. L'attaccante della Juve viene inizialmente lasciato fuori dall'undici titolare in cui ci sono invece il laziale Sergej Milinkovic-Savic e il fratello portiere Vanja, l'altro torinista Ilic (inizialmente fuori Radonjic) e Milenkovic della Fiorentina (panchina per Samardzic dell'Udinese). Dopo un primo tempo bloccato e con il risultato ancora fermo sullo 0-0, nella ripresa entra in scena Vlahovic che decide il match con una doppietta (78' e 96'). Successo agevole invece per l'Ungheria di Marco Rossi, che schiera Nagy del Pisa titolare a centrocampo e a Budapest vede i suoi chiudere i giochi già nel primo tempo contro la Bulgaria (titolari Antov del Monza e il 18enne interista Iliev): a stendere gli ospiti le reti di Vecsei (7'), Szoboszlai (26') e Adam (39') che firmano il 3-0 e il successo dei magiari all'esordio nel girone.

Montenegro-Serbia 0-2: statistiche e tabellino

Ungheria-Bulgaria 3-0: statistiche e tabellino

Test ok per la Macedonia di Elmas

Successo di misura in amichevole per la Macedonia del Nord, appaiata con 3 punti all'Italia (ma con una gara in meno rispetto agli azzurri) al secondo posto del Gruppo C, a -3 dalla capolista Inghilterra. Dopo il 2-1 casalingo rifilato a Malta e il turno di riposo osservato la nazionale di Elmas ha superato 1-0 le Isole Faroe, con il centrocampista del Napoli entrato in campo al 54' quando il risultato era ancora fermo sul pari. Senza reti è finita invece l'altra amichevole tra Grecia e Lituania (anche loro oggi a riposo nelle qualificazioni a Euro 2024), con Gineitis del Torino in campo per tutta la gara ad Atene nella mediana ospite.