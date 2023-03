Amico dei bambini: Lotito e Romagnoli tra i premiati

Al presidente della Lazio Claudio Lotito, al tecnico del Milan Stefano Pioli, ad Alessio Romagnoli (difensore della Lazio e della Nazionale) e ad altri calciatori e personaggi del mondo del calcio, verrà assegnato il premio 2022 Amico dei Bambini … Un Esempio per loro. La cerimonia si terrà domani, 29 marzo alle ore 19:00 a Milano, in occasione della presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini. Nel corso dell’evento sarà illustrato lo scopo benefico del torneo, il cui ricavato andrà a sostegno del progetto BambinixLaPace di Ai.Bi. Amici dei Bambini per continuare a garantire protezione, cura e sostegno ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina.