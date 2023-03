Gol pazzesco in Cile: il portiere segna da porta a porta!

ROMA - Il Sudamerica non è certo nuovo a portieri goleador, da Rogerio Ceni a José Luis Chilavert, tanto per citare i primissimi nomi che vengono in mente: ma solitamente questi ultimi hanno realizzato le proprie marcature su calci di punizione o calci di rigore. Ben diverso quando accaduto in Cile. Il portiere del Cobresal, Leandro Requena, in occasione della gara contro il Colo Colo, ha rinviato il pallone dalla propria area, quasi dalla propria porta: la sfera ha ingannato, rimbalzandogli davanti, il dirimpettaio-collega Brayan Cortes ch,e vistosi superato, ha dapprima cercato un intervento a metà strada tra il colpo di testa e il tocco di mano, per poi tentare una vana rincorsa alla sfera, che ha terminato la propria corsa in fondo alla rete. E' stato non solo il 3-0 a favore del Cobresal (la gara terminerà 3-1), ma sicuramente anche un gol che entra nella classifica di quelli segnati da più lontano nella storia del calcio.