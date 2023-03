Il raccattapalle prende a pallonate il portiere: il video è virale!

ROMA - Ai limiti dell'assurdo quanto accaduto nella seconda divisione argentina. Al termine della partita tra Independiente Rivadavia e Club Atlético Racing, match piuttosto spigoloso concluso sul punteggio di 1-1, il pallone è uscito dalla linea di fondo. A quel punto, il portiere del Racing, Joaquin Mattalia, si accingeva al rinvio: non prima, ovviamente, di aver ricevuto il pallone dal raccattapalle. Ma quest'ultimo, invece di porgergliela gentilmente gliel'ha letteralmente tirata addosso, un gesto che ha colto di sorpresa il portiere, caduto a terra. Ma non è finita qui, visto che il raccattapalle non si è affatto accontentato, e ha scaraventato una seconda pallonata all'indirizzo del portiere, colpendono alla testa. E chiaramente le immagini dell'episodio hanno fatto rapidamente il giro del mondo.