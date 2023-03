Neymar in lacrime: ha perso una cifra folle per un motivo incredibile

Neymar perde una cifra enorme: la reazione

Come al solito, Neymar è andato in diretta giocando ad un casinò online davanti ai suoi spettatori. Grazie al ricco contratto che possiede con il club francese, il giocatore può permettersi alcune puntate folli, come testimoniato appunto dal recente video che è andato virale. Nella clip si può vedere Neymar in lacrime dopo aver perso, in appena un'ora di gioco, circa un milione di euro (oltre 5 milioni di reais brasiliani). La reazione del giocatore, però, era solo uno scherzo: nonostante abbia perso una cifra così grande, si è messo a ridere a testimoniare come questo non sia un problema per lui.