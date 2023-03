L'impiantistica sportiva: nostalgia di futuro: convegno al Coni con Malagò e la Fick e Tonucci & Partners

Il futuro dello sport italiano passerà inevitabilmente dall'impiantistica e dalla rigenerazione delle strutture esistenti, ormai obsolete e incapaci di affrontare le sfide della modernità sempre più complessa e interdisciplinare. Ma come andranno realizzate queste strutture e che impatto sociale e culturale avranno? Quali prescrizioni normative dovranno essere osservate e rispettate e come snellire i processi burocratici che rischiano di frenare questo processo di ammodernamento non più rinviabile? Se ne è discusso in un convegno-dibattito al Salone d'Onore del Coni dal titolo "L'impegno delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva, Discipline Associate, Associazioni sportive e Società per la realizzazione di strutture moderne, sostenibili e inclusive alla luce del Decreto legislativo Nº 38/2021". Sport in sicurezza, responsabilità connesse alla gestione e all'esercizio dell'attività sportiva. Promossa da Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Italiana canoa e kayak, in collaborazione con lo Studio legale Tonucci & Partners, la mattinata-dibattito ha visto l'intervento di specialisti da sempre impegnati in tematiche legate allo sport e alle infrastrutture ma anche a profili legislativi che le determinano. Dopo il saluto da remoto del presidente del Coni Giovanni Malagò, diversi gli interventi moderati dalla dottoressa Alessandra di Legge della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché Presidente della Commissione di Analisi e Studio della Lega Serie B e dall'avvocato Stefania Cappa, Procuratore Federale Federazione Italiana Sport Invernali e Giudice Sportivo Federazione Ginnastica Italia. Due le tavole rotonde attorno alle quali sono stati dibattuti diversi argomenti legati al tema generale dell'evento. Nella prima interessanti gli interventi della professoressa Loredana Giani (Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università Europea di Roma), di Paolo Carito (Direttore Generale di EuroRoma 2024 - Europei di Atletica Leggera) di Debora Miccio (Istituto per il Credito Sportivo), di Mauro Baldissoni (Founder Standard Football), di Gianluca Cambareri (Studio legale Tonucci & Partners). Nella seconda parte della mattinata gli approfondimenti del professor Piero Sandulli (Ordinario di Diritto Processuale Civile dell'Università di Roma - Foro Italico) e di Mario Tonucci (Founder Tonucci & Partners).