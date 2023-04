Il Pescara sogna: Zeman ha rivitalizzato la squadra e la città

PESCARA - Se in riva all’Adriatico è tornata Zemanlandia lo vedremo prossimamente, ma di certo settimana dopo settimana l’impronta del boemo sull’undici abruzzese è sempre più marcata ed evidente. Con lo Zeman ter il Pescara ha ripreso ad essere macchina da gol e le quattro reti segnate domenica scorsa alla Virtus Francavilla (con un gol annullato, un palo e altre occasioni mancate) dimostrano la ritrovata vena dei bomber biancazzurri. Con il boemo sono arrivate 13 marcature in totale di cui 12 firmate dagli attaccanti.

Con la doppietta segnata domenica scorsa nel match con i brindisini, Facundo Lescano è arrivato a 16 gol. Merola ha toccato quota sei così come Vergani. Le bocche da fuoco abruzzesi ora iniziano a far paura. Dall’arrivo del nuovo tecnico il Pescara è andato a segno 13 volte. Con il poker inflitto alla formazione brindisina quello adriatico è diventato il secondo attacco del girone con 53 gol, uno in più del Crotone e dietro solo alla super corazzata Catanzaro. La cura Zeman se così si può chiamare sta funzionando. Partita dopo partita quella pescarese sta diventando una squadra sempre più zemaniana. L’unica pecca è il fatto di aver subito sempre gol da quando è arrivato il boemo in panchina. A.

Palmiero e compagni vanno però solo applausi anche perché potevano essere almeno oggi due i punti in più in classica se non fosse stato per il gol regolare annullato a Merola al 90’ del match casalingo con la Juve Stabia. Ora l’obiettivo, a 270’ dalla fine della stagione regolare, è quello di blindare il terzo posto che regalerebbe qualche vantaggio nei play off. Con almeno sette punti nelle prossime tre gare la terza piazza dovrebbe essere realtà. I quattro punti di vantaggio su Picerno e Foggia non sono pochi ma non ancora sufficienti per brindare. Il calendario delle ultime tre gare poi regala tre gare con squadre che avranno bisogno di punti per i rispettivi obiettivi.

Ora però tutti concentrati sulla gara della vigilia di Pasqua a Taranto dove i tifosi si aspettano ulteriori conferme dai propri beniamini, oltre che un risultato positivo. In casa dell’undici di Capuano (vittorioso con merito all’andata), il Pescara sarà privo degli squalificati Milani e Brosco che saranno sostituiti da Crescenzi il primo e da uno fra Boben e Ingrosso il secondo. Mancherà anche Plizzàri che a causa dell’infortunio rimediato nella gara con la Virtus Francavilla, sarà costretto a saltare almeno le restanti gare della stagione regolare a causa di una distorsione alla caviglia. Lo staff medico spera di poterlo riavere a disposizione per l’avvio dei play off.