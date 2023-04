Gascoigne, le parole più spaventose: “Sono morto due volte…”

LONDRA (Inghilterra) - E’ senza dubbio uno dei personaggi più amati di tutto il Regno Unito, e a 55 anni continua a mettersi in gioco. Paul Gascoigne torna in televisione nel nuovo reality show "Scared Of The Dark”, e parla delle sue esperienze passata. "Non ho paura di niente - ha dichiarato Gazza - considerando tutto quello che ho passato nel corso della mia vita”.