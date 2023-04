Bale tornerà a giocare? Ecco la sua risposta al Wrexham di Reynolds

GALLES - Un regalo per la promozione? Ryan Reynolds, celebre attore hollywoodiano e proprietario del Wrexham (club gallese fresco di promozione dalla National League alla League Two, ha pensato a Gareth Bale, ritiratosi a 33 anni nello scorso mese di gennaio, in vista della prossima stagione. Reynolds ha chiesto un aiuto all'ex Tottenham e Real Madrid, confidando nella sua positiva risposta. Bale ha però espresso il suo chiaro pensiero, come riporta Sky UK: "Un ritorno? No, non credo succederà. Sono sicuro che ne parleremo e ci scherzeremo su, ma sono davvero felice dove sono adesso. Sto passando del tempo con i miei bambini e mia moglie. Sto recuperando il tempo perso negli anni in cui ero concentrato sul calcio. Adesso mi godo la famiglia e gioco un po' a golf". Più chiaro di così...