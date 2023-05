Follieri ci riprova con la Roma: ha già incontrato i Friedkin

ROMA - Raffaello Follieri ci riprova. Dopo aver fallito la scalata a Palermo, Catania e Foggia, l'uomo d'affari pugliese ha puntato gli occhi sulla Roma. Nei giorni scorsi era nella Capitale, come testimoniato da una foto scattata su Instagram a Piazza di Spagna, e ha conosciuto i Friedkin, ai quali ha manifestato il suo interessamento per l'acquisto del club. Per il momento però il colloquio esplorativo ha prodotto una grande distanza sulle valutazioni: i Friedkin, che hanno appena assunto la nuova amministratrice delegata Lina Soukoulou e stanno aspettando il via libera per lo stadio di Pietralata, hanno chiesto un miliardo per ragionare su una possibile trattativa. Si tratta di una cifra fuori mercato che conferma due cose: 1) la proprietà americana non ha intenzione di vendere la società, almeno in questo momento; 2) la Roma gode di un crescente appeal, a dispetto delle sofferenze finanziarie e dell'esposizione debitoria.