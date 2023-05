Buffon: "Caso Juve? Sono sorpreso". Sul sogno Mondiale...

MILANO - Il futuro, il Parma, la Juventus, di tutto questo ha parlato Gigi Buffon ospite dell'evento 'Il Foglio Sportivo a San Siro', organizzato dal quotidiano milanese. A 45 anni il ritiro sembra essere ancora lontano per il portiere dei crociati che a Parma ha ritrovato nuovi stimoli: "L'ambiente di Parma mi aiuta tanto, è un po' come una mamma che è più comprensiva rispetto ad un papà come è stata invece la Juventus o ad un amico come è stato il Psg".

Caso Juve

Buffon ha espresso il suo parere anche sul caso che riguarda la Juventus: "Sicuramente sono sorpreso, conosco in modo superficiale le cose ma da quello che si evince la colpa imputata alla Juve mi sembra abbastanza generalizzata".

Futuro

"Il futuro? Non ne ho idea, non so se sarei all'altezza di un ruolo come quello di Vialli. Nella mia testa ci sono tante ipotesi, non ho mai scartato nulla e non ho mai fatto nulla che non sentissi di fare e che mi facesse sentire bene. Giocare un ultimo Mondiale? Non lo sogno più, avrei avuto due occasioni per fare un sesto mondiale ma l'Italia non si è qualificata. Quindi più chiaro di quello come segnale da cogliere non c'è...", ha concluso il portiere.