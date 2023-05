Reggina, da -7 a -5: Inzaghi torna nel perimetro playoff

La Corte Federale d'Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo presentato dalla Reggina e dal suo rappresentante legale Paolo Castaldi il 24 aprile scorso in merito alla penalizzazione di 3 punti da scontare nel campionato di Serie B, accogliendo parzialmente quello presentato dagli stessi ricorrenti l'8 maggio contro l’ulteriore penalizzazione di 4 punti. Complessivamente, quindi, i punti di penalizzazione a carico del club amaranto da scontare nella corrente stagione sportiva passano da 7 a 5. Lo scorso 17 aprile erano stati inflitti 3 punti di penalizzazione al club calabrese per inadempienze evidenziate dalla Covisoc. Poi il 4 maggio il club, per ulteriori adempimenti non effettuati nei termini perentori a causa del diniego del Tribunale di Reggio Calabria a cui era stata chiesta la ristrutturazione dei debiti pregressi della società eraditati la scorsa estate da Felice Saladini dalle precedenti gestioni, aveva ricevuto altri 3 punti di penalizzazione che avevano spinto la squadra di Pippo Inzaghi fuori dal perimetro playoff. La Reggina sale pertanto a 47 scavalcando Pisa, Venezia ed Ascoli a due gare dalla fine della stagione regolare e rientrando nella corsa per la promozione.