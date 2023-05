Reggina da -7 a -5, per ora. Perché é solo il primo passo

Da -7 a -5 e la Reggina rientra in piena corsa per i playoff promozione . È di vitale importanza la sentenza della Corte d'Appello Federale che, esaminando i ricorsi unificati del club calabrese contro la prima e la seconda penalizzazione, ha ridotto di 2 punti la sanzione, compiendo un primo, doveroso atto di giustizia verso gli amaranto.

Dopo avere letto le motivazioni, depositabili entro il 16 maggio, Saladini deciderà se ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni, anche alla luce della sconfitta della linea dura della Procura. Bisogna rimarcare come, sia nel primo sia nel secondo procedimento a carica della societè amaranto, l'Accusa avesse complessivamente richiesto 7 punti in meno e 7 punti erano stati inflitti.

Oggi, il rappresentante della Procura aveva domandato alla Corte di confermare la sanzione, ma il Tribunale d'Appello ha deciso altrimenti. Tre considerazioni a margine. 1) Il verdetto odierno rafforza la posizione della Reggina, anche in vista di un ulteriore passo da compiere presso la Cassazione dello sport. 2) La buona fede della Reggina è conclamata: avrebbe tempestivamente onorato tutte le scadenze federali se avesse ricevuto per tempo l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti delle precedenti gestioni, presentato al Tribunale fallimentare di Reggio Calabria 3) La rapidità della procedura, quand'anche si dovesse arrivare all'ultimo grado di giudizio, consentirà ai playoff della B di cominciare regolarmente il 26 maggio. Bari domani e Ascoli il 19 maggio sono gli ultimi due ostacoli che la squadra di Inzaghi deve superare sul campo per confermarsi nel novero degli spareggi promozione. Fuori campo, intanto, la Reggina ha conseguito un risultato che vale come una vittoria. Aspettando la prossima.