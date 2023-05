ROMA - Sarà osservato un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive in Italia nel weekend in memoria delle vittime dell'alluvione che sta mettendo in ginocchio l'Emila-Romagna. Questo l'invito da parte del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di Promozione Sportiva.