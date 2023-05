Formazioni Repubblica Dominicana-Italia, chi gioca e le scelte di Benitez e Nunziata: diretta

ROMA - L'Italia Under 20 deve battere stasera la Repubblica Dominicana. In palio ci sono gli ottavi del Mondiale di categoria. Al netto del risultato dell'altra partita, e considerato che passano le prime 2 di ogni girone ma anche le 4 migliori terze, agli azzurrini di Nunziata potrebbe bastare addirittura un pari. Ci sarà qualche cambio in formazione, con Pisilli che dovrebbe prendere il posto di Prati. Nella Repubblica Dominicana c'è curiosità di vedere all'opera il tridente Yunior Manuel Peralta, Anyelo Gomez, Derek Cuevas.