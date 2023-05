La Nazionale Vip Sport arriva in Sardegna per un progetto a favore della ricerca e della piccola Grace

L'appuntamento è fissato allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari il prossimo 27 maggio 2023 alle ore 18: solo allora il fischio dell'arbitro in campo decreterà l'inizio della partita più attesa della stagione, quella che - oltre al divertimento per il pubblico, - potrà garantire cure e assistenza alla piccola Grace di Sassari e fondi per la ricerca dell’Ospedale Gaslini e dell’Associazione Eu-brain di Genova. La Torres Sassari, senza esitazione e con grande slancio, ha risposto presente all’invito e sta offrendo tutto il supporto possibile alla realizzazione di un evento immaginato e organizzato a sostegno di una bambina speciale, di tanti bambini speciali. Il match sarà occasione per raccontare a quante più persone possibile la storia di Grace e di altri bambini e bambine, bimbi che hanno bisogno di un supporto “speciale” a livello di presidi e in strumenti e applicazioni tecnologiche che permettono loro di migliorare la qualità di vita e di sostenere le loro famiglie. Il prossimo 27 maggio scenderanno tutti in campo allo stadio Vanni Sanna. Tutti insieme, e tutti per Grace.

La Nazionale Vip e Sport, le Vecchie Glorie Torres, la Torres, la ASD My Sportabilità di Olbia e la Brigata “Sassari”, che per l’occasione, - all’ingresso dello stadio - allestirà una mostra statica di mezzi e materiali dell’Esercito e un infopoint tramite cui illustrare le opportunità professionali che la Forza Armata mette a disposizione dei giovani. La Brigata "Sassari" fornirà inoltre un bus per gli spostamenti del personale in arrivo nell'isola e parteciperà alla partita vera e propria schierando sul rettangolo di gioco un suo militare in maglia della Nazionale Vip Sport. In fase di calcio mercato - come ironicamente sottolineato in conferenza - per la Nazionale Vip Sport giocheranno eccezionalmente anche Stefano Udassi (ex attaccante e attuale presidente della Torres Sassari) e il tecnico Mario Petrone. Ma in organico la NVS potrà contare anche su alcuni fra i personaggi più amati dal grande pubblico: dagli ex calciatori da serie a Evaristo Beccalossi e Ivano Bonetti a Luciano De Paola, dall’ex Juve Ruben Olivera al campione di ciclismo “El Diablo” Claudio Chiappucci, da Francesco Rizzuto di Zelig e Colorado al noto volto di cinema e teatro Annalisa Insardà, giusto per citare alcuni dei “convocati”.

Ma chi è la piccola grande Grace? Nasce proprio a Sassari il 10 settembre del 2011 dopo ore di travaglio e un cesareo d’urgenza. La sua mamma Antonella Bellu: “Dopo qualche ora mi raggiunge in camera, e nonostante fosse bella come il sole qualcosa purtroppo in lei non andava.. i suoi occhi sembravano persi e si muovevano in maniera strana da destra a sinistra. Siamo partiti di urgenza per Genova, al Gaslini. La prognosi è una doccia gelata: epilessia catastrofica, farmaco resistente, malformazione emisfero destro, sospetta sclerosi tuberosa. Due lunghi mesi da quel momento, per guadagnare peso e poter affrontare l’intervento di disconnessione dei due emisferi. Come può l’uomo modificare ciò che madre natura ha creato? Come può l’uomo fare ripartire una macchina eliminando un pezzo dal motore? Non lo sapevo allora, e non lo so nemmeno adesso. Di sicuro posso dire che grazie a quell’intervento Grace, mia figlia, è tornata alla vita. La nostra non è una vita facile, ma di sicuro è piena di gioie, di traguardi inaspettati e di presenza, la stessa che mai avrei immaginato possibile. Quel mostro, che lei peraltro ha ancora nella testa, è stato confinato grazie all’intervento di persone meravigliose. Grace è rinata il 18 novembre del 2011, per la seconda volta e dopo 16 ore di sala operatoria. Non smetterò mai di ringraziare il dottor Luca Raminghi per la sua dolcezza e disponibilità infinita. Le tate del reparto neonatologia, i medici che l’hanno operata e tutto il personale di cui non conosco i nomi ma che chiamo angeli. Grace non cammina con le sue gambe ma lo fa con l’ausilio di una sedia a rotelle. Dice solo poche parole ma è intelligentissima. Frequenta la quinta elementare e sa scrivere, legge a mente e a quanto pare conosce anche l’inglese. Una piccola grande forza della natura”.

Prevendite Sassari: Store Torres Sassari, piazza Tola; chiosco Campo Scuola Calcio Torres, Piazzale Segni; Covo del Conte, via Principessa Maria 1; Abì, viale Umberto I 28; Vineria Tola, piazza Tola 32; bar Quadrato, via Chironi 1 piazzale Segni; GoGocaffè c/o Stazione Arst, via Padre Zirano; Fior di Farina, via Brigata Sassari 43; bar tabacchi Salaris, SP18 n.212 Bancali. Prevendite Alghero: Cafè Latino, bastioni Magellano 10. Prevendite Olbia: Charme Cafè, via Vignola 42; gelato di Natura, via Regina Elena 43; ASD My Sportabilità – tel.3384302494 La manifestazione è patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Sassari. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso alla partita saranno devoluti in parte alla ricerca (Ospedale Gaslini e Associazione Eu-brain) e in parte alla famiglia di Grace. Le Associazioni sportive che volessero partecipare al pre-spettacolo delle ore 17.30 possono contattare la NVP, idem per le scuole che volessero realizzare disegni e poster in occasione dell’evento.