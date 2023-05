L'Ipe porta la Mba Football Cup a Napoli: trionfo nel torneo delle Business School

Battuta la Luiss in finale

L’Ipe conquista il titolo battendo ai rigori in semifinale i campioni uscenti della Bocconi e in finale Luiss con il risultato di 2-0, doppietta di Salvatore Pistone, premiato anche come miglior giocatore in campo. La prossima edizione della Mba Cup si svolgerà proprio a Napoli, dove il trofeo resterà fino a giugno 2024. "siamo molto soddisfatti di aver aggregato oltre 100 professionisti da tutta Europa sotto il segno dell’amicizia, sportività, network - dichiara Stefano Pilotto, docente del Mib di Trieste e coordinatore di questa competizione -. Complimenti all’Ipe squadra vincitrice e ci vediamo l’anno prossimo a Napoli". Queste invece le parole di Andrea Iovene, vice direttore generale dell’Ipe Business School e team manager Ipe per la competizione: "Siamo molto soddisfatti di questo successo che aiuta a consolidare i rapporti tra gli ex allievi di diverse Business School. Da oltre 20 anni organizziamo Master per laureandi e neolaureati e da alcuni anni anche Formazione Executive, per imprenditori e dipendenti, con la mentorship dello Iese Business School di Barcellona".