Guardiola, messaggio di solidarietà all’arbitro Taylor per l'aggressione

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup nel derby contro il Manchester United: "Una finale ha sempre un valore speciale di per sé. Lo United visto negli ultimi 4-6 mesi è una squadra completamente diversa. Le qualità dei giocatori ci sono sempre state e non sono in discussione, ma rispetto ad inizio anno sono migliorati".