Dani Alves in carcere, Joana Sanz rivela: "Non riesco ad insultarlo"

Joana Sanz , l'ormai ex moglie di Dani Alves , è tornata a parlare del calciatore brasiliano, detenuto in un carcere di Barcellona dallo scorso 20 gennaio con l'accusa di violenza sessuale . Il sito brasiliano UOL ha raccolto alcuni dettagli e retroscena sulle visite della modella all'ex Barcellona in carcere.

Caso Dani Alves, Joana Sanz disperata: “Mi sento male”

Dani Alves in carcere, il racconto di Joana Sanz

Nonostante la separazione, la modella continua a far visita a Dani Alves. Proprio su queste ha rivelato: "Lo vedo attraverso un vetro e parliamo solo al telefono. Non siamo mai soli. Sono cabine trasparenti e, accanto ad esse, ci sono altre persone che, se parliamo ad alta voce, ci sentono. Ecco perché sono disgustata e perché non siamo ancora stati in grado di parlare di cose serie che ci riguardano. Non sono ancora riuscita a insultarlo".