Akto Play Your Future, nella squadra di campioni c'è anche Chiellini

Akto Play Your Future, svelata la squadra di campioni

Oltre al difensore, hanno preso parte all'iniziativa anche altre figure sportive importanti come Filippo Tortu, Giuseppe Poeta, Martina Rosucci, Mara Navarra e Federica Cesarini. La società ha spiegato così i propri obiettivi: "Akto Play Your Future parte dalle fondamenta stesse del sistema: i giovani e il loro percorso di formazione. Attraverso un modello B2B2C, Akto Play Your Future si rivolge ad Aziende, Istituzioni, Federazioni e Team che desiderano offrire ai giovani uno strumento che li avvicini a questa industria in grande crescita, con una piattaforma digitale, una metodologia innovativa e contenuti di qualità. L’iniziativa è nata nel 2020 in Portogallo, ed è stata successivamente accreditata dal Governo portoghese con la sovvenzione del bando Qualification, nell’ambito del programma di sostegno Portugal 2020. Dopo un’ulteriore fase di sviluppo e numerosi riconoscimenti, Akto Play Your Future è pronta per nuove sfide e per raggiungere ulteriori obiettivi".

Chiellini: "Le competenze fanno la differenza"

Chiellini ha commentato così il progetto: "Per costruire il proprio futuro è necessario fare sacrifici, versare tanto sudore ma soprattutto costruire un pacchetto solido di competenze. Serve allenarsi quotidianamente per cercare di diventare ciò che si vuole e soprattutto per raggiungere gli obiettivi desiderati. Viviamo in un mondo dominato dalla complessità e dalla velocità. Per rimanere al passo con i tempi è necessario armarsi degli strumenti giusti. Le competenze fanno la differenza, in qualsiasi settore, nello sport come nella vita".