Berlusconi: leggenda finita, ma già ci manca

Mancherà ai, al travaglismo, ai travaglisti, quelli che in definitiva più di tutti, nel modo più sincero, hanno augurato lunga vita a Silvio.Mancherà ai, che per trent’anni hanno saputo cosa indagare e come apparire, emergendo dal grigiore curiale e anonimo del loro ruolo ombra.Mancherà alle, ma in definitiva dell’intero sport internazionale, che hanno imparato come organizzare e sfruttare al massimo lo spettacolo, finendo magari per tenersi solo il peggio, cifre capogiro ed effetti speciali, ritrovandosi in un tragico tsunami di debiti.Mancherà allanotturna delle smutandate, le attricette e le ragazzine rampanti, però sempre in amicizia, solo per cene innocenti con babbioni platonici.Mancherà alladei summit internazionali, perché da quella volta non c’è più nessuno che abbia il temperamento giusto per fare le corna tipo gita a Venezia della terza C.Mancherà aglidel fare, gente che da Silvio ha preso coraggio, fantasia, energia, magari assieme a un malinteso senso della disinvoltura.Mancherà l’amico di, quel socialista decisionista che ha fatto le sue fortune, ma dal quale ne ha pure ricevuta qualcuna.Mancherà l’incontenibile gigione barzellettiere, quello che alle cene di Natale promette ai giocatori come premio-partita un pullman carico di trote (orca, refuso).Mancherà – bisogna ricordarlo, per senso di giustizia – il primo contribuente o giù di lì, nell’a primatista delle evasioni fiscali.Mancherà il collezionista di ville e di mogli, mancherà il re delle immobiliari brianzole e di “”, mancherà l’impunito donnaiolo che rivendica l’educazione dai salesiani, mancherà lo chansonnier da crociera e il perseguitato dai comunisti, il firmatario di editti bulgari e il teorico di una scuola delle 3 i.