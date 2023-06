Euro 2024, Haaland non basta: la Norvegia si fa rimontare dalla Scozia

OSLO (NORVEGIA) - Proseguono le sfide valide per la terza giornata delle qualificazioni ad Euro2024. Alla Norvegia non basta il solito Erling Haaland: finisce 2-1 per la Scozia, protagonista di una clamorosa rimonta nei minuti finali. Dopo un primo tempo complicato, nella ripresa ci pensa l'attaccante del Manchester City, fresco vincitore della Champions League, a sbloccare la partita. Al 61' Haaland prima conquista un rigore per un fallo in area, poi lo trasforma portando la Norvegia in vantaggio. Quando la partita sembra ormai finita arriva la clamorosa rimonta della Scozia: in due minuti (87' e 89') Dykes e McLean ribaltano il risultato. Scozia in testa al girone A con 9 punti, Norvegia penultima con solo un punto. In campo fino al 63' l'esterno della Roma Ola Solbakken, inserito nel tridente titolare con Haaland e Sorloth.