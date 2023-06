Rivera allenatore? E io voglio rifare il praticante

Che bello, ho ritrovato Rivera. Me l’ero perso, il Gianni, e ho a lungo pensato - maliziosamente - che si fosse autooscurato, esiliandosi in una dorata magione di campagna, lontano dai trambusti, dai giornalisti, dai fotografi, celandosi addirittura a sé medesimo, come la Contessa di Castiglione che copriva gli specchi per non rivedersi vecchia dopo lunghi anni di sfrontata primavera di bellezza. In verità il Gianni inconsciamente mi smentisce - non è nuovo per lui tentare di raddrizzar le gambe ai cani - con l’ultima risposta data all’intervistatore del Corriere della Sera quando questi gli ha chiesto “Quanti anni ha?”. «Gianni Rivera non ha età». Tradotto: «Sono eterno». E perché no? È dal 1958 - aveva quindici anni - che so di lui, e ne parlo, ne scrivo, spesso poetando quel divìn 10 premaradoniano. E quante volte mi toccò accompagnarlo all’ennesima mesta festa dell’addio che rimandò sempre, fino a quando lui - non altri - disse basta. Il categorico intervistatore a sorpresa non ti trasferisce il momento intimo di un antico sognatore - peraltro interpretato con giovanile maestria togliendosi gli ottanta in arrivo - ma il progetto di un uomo in carriera, mai ritirato, mai pensionato, che ha finalmente trovato la soluzione del suo ultimo desiderio. Con la pietra filosofale? No, con un’insolita apparizione di denaro e potere nelle mani dell’ex poeta dolente, dell’artista squattrinato sempre alla ricerca di un pigmalione che gli comprasse uno stadio dove poter giocare oltre ogni limite. No, stavolta è lui a offrirsi un futuro unlimited, un cacao meravigliao permanente, non correndo dietro una palla, come quand’era Golden Boy, ma comprando una squadra per farsi mister - finalmente padrone! - come gli aveva promesso Tavecchio buonanima dopo la sventura di Ventura.