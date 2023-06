Totti e Del Piero senza tempo: magie e spettacolo al 'Mazza'

FERRARA - Spalti gremiti al 'Mazza' di Ferrara per il raduno di Operazione Nostalgia , con tantissimi ex campioni della Serie A a sfidarsi come accadeva fino a qualche anno fa in indimenticabili partite passate alla storia. E a capitanare le due squadre c'erano due numeri 10 di lusso come Francesco Totti e Alessandro Del Piero .

Totti e Del Piero, spettacolo al Mazza

Proprio il capitano della Roma ha dato il via all'azione che ha portato nel primo tempo al gol dell'ex genoano ed ex interista Milito, pareggiato a inizio ripresa dallo stesso Del Piero che su rigore ha superato l'ex portiere laziale Ballotta. Totti è poi salito nuovamente in cattedra colpendo una traversa e servendo l'assist per il nuovo vantaggio a Pizarro. La squadra di Del Piero però ha prima pareggiato con l'ex leccese Chevanton (con il pubblico del 'Mazza' che ha poi dedicato un'ovazione all'ex capitano della Juve quando è uscito al 64' dopo aver abbracciato il suo amico Totti), poi ha trovato il sorpasso con l'altro ex juventino De Ceglie e in seguito calato il poker ancora con Chevanton. Brividi al 69' quando è uscito Totti, che come Del Piero ha ricevuto l'ovazione del 'Mazza', mentre poco dopo la squadra dell'ex giallorosso ha accorciato le distanze ancora con Pizarro. Questa l'ultima rete del match che non è bastata alla squadra del 'Pupone': 4-3 in favore di quella capitanata da 'Pinturicchio' il risultato finale.

Operazione Nostalgia, così le squadre in campo

Squadra Planetwin365.news

Sebastien Frey, Marco Ballotta, Max Tonetto, Alessandro Lucarelli, Gianluca Colonnello, Davide Balleri, Vincent Candela, Pierluigi Orlandini, Damiano Tommasi, Simone Barone, Marco Biaganti, David Pizarro, Roberto Sosa, Francesco Totti, Diego Milito, Arturo di Napoli, Filippo Maniero.

Squadra Ceres

Marco Amelia, Giuseppe Taglialatela, Paolo De Ceglie, Cristian Zaccardo, Christian Terlizzi, Fabio Galante, Michele Paramatti, Stefano Fiore, Michele Marcolini, Luca Altomare, Sergio Volpi, Mauro Bressan, Giorgos Karagounis, Alessandro Del PIero, Antonio Di Natale, Ernesto Chevanton, Paolo Poggi.