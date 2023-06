Courtois, matrimonio da favola e festa extra-lusso con la sua <span class="x1lliihq x1plvlek xryxfnj x1n2onr6 x193iq5w xeuugli x1fj9vlw x13faqbe x1vvkbs x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x x1i0vuye xvs91rp x1s688f x5n08af x10wh9bi x1wdrske x8viiok x18hxmgj" dir="auto">Mishel</span>

L'after party da urlo

Una cerimonia da sogno che però ha riservato il meglio nel dopo serata. La coppia infatti ha dato vita a un vero e proprio after party in pieno stile Ibiza. Una serata che si è trasformata in una festa animata anche da Martin Garrix, famosissimo dj. Tantissime le storie postate su Instagram dagli invitati che insieme agli sposi hanno festeggiato in grande stile.