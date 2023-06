Under 19, i convocati da Alberto Bollini per l'Europeo

Bollini: "Obiettivo? Portare i ragazzi ad avere il senso del gruppo"

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il tecnico Azzurro – è quello di portare i ragazzi ad avere il senso del gruppo, cosa che quest’anno ci ha contraddistinto, un gruppo che piano, piano è diventato squadra. Questi ragazzi hanno dovuto saltare esperienze europee a causa del covid ma sono molto contento di come hanno affrontato il loro percorso, sia per l’impegno che per il comportamento profusi. Ora la mia esperienza di allenatore mi dice, il tutto confermato dagli strumenti tecnologici, che i ragazzi hanno tre livelli di preparazione diversi e nostro primo compito sarà quello di uniformare il più possibile le loro condizioni fisiche. Altro nostro obiettivo è quello di dare loro le nostre certezze che sono il gioco, il senso del gruppo e della maglia, per poter affrontare al meglio le prossime prove. Il girone in cui siamo inseriti è formato da squadre come Malta che si allena come un club, almeno tre, quattro volte a settimana; il Portogallo è in raduno dal 12 giugno e la Polonia ha fatto un ritiro altrettanto lungo. Comunque noi andremo a questo appuntamento con le nostre certezze, la nostra forte motivazione e – conclude Bollini – con la grande soddisfazione di aver raggiunto questa meta”.

L'elenco dei convocati

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

Staff - Allenatore: Alberto Bollini; Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Capodelegazione: Evaristo Beccalossi Assistente Allenatore: Enrico Battisti; Preparatore dei Portieri: Davide Quironi; Preparatore Atletico: Marco Montini; Match Analyst: Francesco Donzella; Medici: Paolo Manetti e Andrea Redler; Nutrizionista: Micol Purrotti; Fisioterapisti: Giuliano Gepponi e Angelo Cartocci; Addetto Stampa: Giuseppe Ingrati; Ufficio Amministrazione: Andrea Ottaviani; Segretario: Luca Gatto.