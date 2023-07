Dacourt dice no al razzismo: "Non siamo scimmie"

ROMA - Ricordate Olivier Dacourt? Proprio lui, l'ex centrocampista di Inter e Roma, da molti anni ormai impegnato a combattere il razzismo in generale, soprattutto nello sport "che è il più odioso perché si manifesta nel luogo dell'integrazione per eccellenza. Non siamo scimmie, ma ora basta violenza". Il francese ha anche realizzato un docu-film titolato appunto "Non sono una scimmia". "E in un mondo giusto - spiega in una intervista all'ANSA - non dovrebbe neanche essere necessario precisarlo".