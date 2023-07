"Eto'o potrebbe andare in galera, la figlia lo denuncia: cosa rischia"

BARCELLONA (Spagna) - Quando le acque sembravano più calme, Erika do Rosario Nieves, una delle figlie di Samuel Eto'o, ha avviato una nuova battaglia legale contro il padre. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Mundo Deportivo, la ventiduenne - legalmente riconosciuta nel febbraio 2022 come figlia dell'ex calciatore dell'FC Barcelona - ora chiede un mantenimento più congruo.

La decisione del giudice

Al momento del riconoscimento legale, il giudice aveva stabilito che l’ex calciatore avrebbe dovuto riconoscerle una cifra di 1.400 euro al mese per il mantenimento. Tuttavia, Eto’o non ha rispettato l'accordo e la ragazza ora chiede una condanna per l’ex calciatore considerando il mancato pagamento del mantenimento durante tutto questo tempo. "Deve a sua figlia più di cinque anni di mantenimento - afferma l’avvocato della figlia - e continua a sfidare la giustizia: l'economia di Érika è molto debole mentre Eto'o vive nel lusso”.