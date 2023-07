Ardemagni è ufficialmente un nuovo giocatore del Chieti

Il bomber milanese classe 87', sbarca alla corte di Chianese, per lui un prestigioso passato tra i professionisti avendo vestito le maglie di Milan, Atalanta, Modena, Chievo, Perugia, Avellino, Ascoli, Frosinone e Siena. 455 presenze e 123 goal al suo attivo in carriera.

Le dichiarazioni di Matteo Ardemagni: "“L’accoglienza dei tifosi è stata fantastica, voglio ringraziare la Società che mi ha scelto per questo progetto che vuole riportare il Chieti nel professionismo dopo tanti anni. Io sono qui per vincere e darò il massimo per ottenere questo risultato”.

Il DG Demetrio Sartiano: "Ardemagni lo definirei il colpo del secolo, un giocatore con il suo blasone potrà dare tanto in questa categoria. Sono onorato che abbia accettato il nostro progetto, erano mesi che lavoravo su questo acquisto e nessuno ne era a conoscenza, solo i miei più stretti collaboratori lo sapevano. La notizia l'ho poi data al nostro patron Serra e al Presidente Onorario facendo loro un grande regalo. Chieti merita giocatori come Ardemagni e credo che lui sia la dimostrazione reale di quanto il nostro progetto sia serio".